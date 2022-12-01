Зима в столичном регионе началась с 20-градусных морозов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первая зимняя ночь началась в столичном регионе с 20-градусных морозов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в ночь на 1 декабря холоднее всего по традиции было в восточных районах Подмосковья. Минимальную температуру воздуха зафиксировали в Черустях – минус 20,1 градуса, и в Электростали – минус 20,3 градуса.

В Москве на базовой метеостанции к 06:00 зафиксировали 13,3 градуса мороза, что на 5 градусов ниже нормы декабря и на градус холоднее январской нормы. При этом синоптик предупредил, что в течение ближайших двух–трех часов морозы могут окрепнуть, поэтому итоговые показатели минимальной температуры станут известны после 09:00.

Сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что в первых числах декабря в столице ожидается морозная погода. По прогнозам, днем 1 декабря температура опустится до 6–8 градусов ниже нуля. Об этом

сообщает "Вечерняя Москва".

Кроме того, ночь на пятницу, 2 декабря, станет самой холодной в городе с начала сезона. Температура опустится до минус 15 градусов, а на севере и востоке столичного региона и вовсе до минус 18 градусов.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря, пройдет небольшой снег. Температура днем повысится до 5–7 градусов ниже нуля.

Леус предупредил метеозависимых москвичей о высоком атмосферном давлении, которое сохранится в городе до конца недели. Оно будет выше нормы примерно на 20 единиц и составит 766–769 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в конце текущей недели морозы до минус 20 градусов. При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов считает, что такие морозы ожидаются только на востоке Московской области.

Ранее из-за высокой вероятности образования наледи на столичных дорогах в городе продлили действие желтого уровня погодной опасности. Его установили в Москве до 11:00 четверга, 1 декабря.

В связи с пришедшими в столицу морозами в московской системе отопления повысили температуру. В настоящее время она достигает 110 градусов.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 1 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!