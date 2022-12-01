Синоптик предупредил об усилении морозов в Московском регионе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С понедельника, 5 декабря, в столичном регионе днем ожидаются морозы до -11 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Погода уже по-настоящему январская, но в понедельник и вторник морозы еще усилятся. Ночью уже даже в самой Москве прогнозируется -10...-15 градусов, а днем – от 6 до 11 градусов мороза", – приводит слова метеоролога ТАСС.

По словам синоптика, похолодание связано с ростом влияния антициклона. В связи с этим в начале следующей недели ожидается очередной скачок атмосферного давления.

"Он будет настолько мощным, что давление превысит 771–775 миллиметров ртутного столба (норма для Москвы – 748 миллиметров ртутного столба. – Прим. ред.)", – добавил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра РФ, в четверг и пятницу в столичном регионе ожидается 6–8 градусов мороза. В выходные – 4–9 градусов мороза.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что из-за похолодания в столичной системе отопления повысили температуру. К настоящему времени она достигает 110 градусов.

Декабрь в столичном регионе в этом году обещает быть холодным, предупредил ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он напомнил, что в 2021 году в первый зимний месяц температура воздуха в Москве была на 3 градуса ниже климатической нормы.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 1 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!