Синоптик пообещал москвичам холодный декабрь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Декабрь в столичном регионе в этом году обещает быть холодным, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Научные прогнозы пока склоняются к холодному декабрю – по крайней мере, в Москве и соседних областях", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Леус напомнил, что в 2021 году декабрь в столице также был холодным – тогда средняя температура оказалась на 3 градуса ниже климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце недели в Москву придут морозы до -20 градусов. По его словам, температура будет опережать климатическое развитие почти на два месяца.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!