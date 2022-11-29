Морозы до -20 градусов придут в Москву к концу недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В конце недели в столицу придет мороз, температура опустится до -20 градусов, поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура будет опережать климатическое развитие почти на два месяца.

"Поскольку антициклон продлевается, вымораживание будет ощущаться еще более заметно, кроме того, будет поступать холодный воздух с востока, и эти два фактора приведут к тому, что в ночь на пятницу (2 декабря. – Прим. ред.) в Москве будет -12...-14, а по области – до -20 градусов", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Синоптик добавил, что 2 декабря термометр может показать до -6...-8 градусов, а по области – до -11. Такие климатические условия сохранятся и в выходные дни, существенных изменений не ожидается, поделился Вильфанд.

В течение недели в Москве будет облачная погода с частыми прояснениями. Как таковых осадков не ожидается, ветер также будет спокойный, без сильных порывов. По мнению синоптика, погода на этой неделе характерна для последних дней января.

Между тем сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус также предупредил жителей столицы о том, что морозы в Москве будут только усиливаться. Так, температура в городе опустится ниже -10 градусов в ночь на среду, 30 ноября.

Синоптики заявили, что температура воздуха в столице может достигнуть -14 градусов ночью

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