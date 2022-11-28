Москвичи смогут увидеть ложное солнце и световые столбы на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На неделе с 28 ноября погода в столице будет морозной, преимущественно сухой и солнечной. В результате москвичи смогут наблюдать необычные оптические явления, рассказал Москве 24 ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

"Пока у нас держится -2…-4, но к середине недели, в начале декабря, днем будет -5…-7 градусов, ночью – возможно, до -10, по области – до -15 градусов. Такой температурный фон считается на три-пять градусов ниже климатической нормы", – отметил эксперт.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" Облачность уменьшится, и впервые за последние две недели над Москвой появится солнце. Одновременно, если повезет, можно будет наблюдать такие интересные оптические явления, как ложное солнце, световые столбы и розовые закаты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил жителей столицы о "барической горе" на этой неделе. По словам синоптика, атмосферное давление в городе росло еще с выходных и достигнет пиковых значений во вторник, 29 ноября. Ожидается, что барометры покажут до 765 миллиметров ртутного столба. Это выше положенного по климату на 17–19 единиц.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!