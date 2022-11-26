Москвичей предупредили о "барической горе" на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что Москва забирается на "барическую гору". По его словам, в столице в настоящее время атмосферное давление превышает норму на 13-15 единиц и составляет 760,6 миллиметра ртутного столба, а вследствие атмосферных явлений во вторник, 29 ноября, оно выйдет на пик.

"При этом на свой пик атмосферное давление выйдет в предстоящий вторник, когда показания барометров поднимутся до отметки 765 миллиметров ртутного столба, что на 17-19 единиц выше положенного по климату. И только к концу рабочей недели наметится более явная тенденция на понижение давления", – написал Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик предупредил, что в дни высокого атмосферного давления метеозависимые люди могут чувствовать недомогание.

Ранее главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу и воскресенье ожидается погода, соответствующая климатической норме. В воскресенье москвичей ждет небольшой снег.

Синоптик заявила, что погода в столичном регионе будет зависеть от антициклона, который был сформирован над Архангельской областью.

Также москвичам следует быть осторожнее из-за сохраняющейся до понедельника, 28 ноября, гололедицы.

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