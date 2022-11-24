16:43Общество
В Гидрометцентре предупредили о предстоящем похолодании в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве станет более холодной и приблизится к зимней норме. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Наступает нормальная зимняя погода, Москва будет находиться в отроге антициклона, который несет в столицу понижение температуры, но оно умеренное, не экстремальное", – заявил специалист.
Вильфанд уточнил, что в пятницу, 24 ноября, ожидается температура воздуха на уровне -5...-7 градусов. В ночь на субботу столбик термометра может опуститься до уровня -12 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ добавил, что 27–28 ноября ожидается относительное потепление до -3...-5 градусов.
Сравнимая с январской погода сохранится в Москве и на предстоящей неделе, отмечает Вильфанд. При этом он подчеркнул, что аномальные температурные значения сейчас фиксируются в Западной Сибири, на Урале – из-за антициклона погода холоднее нормы на 14–15 градусов.
Ранее Гидрометцентр РФ объявил желтый уровень погодной опасности в связи с сильной гололедицей в Москве. Предупреждение действует на срок до полудня понедельника, 28 ноября.
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