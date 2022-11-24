15:21Общество
Сильная гололедица сохранится в Москве до полудня понедельника
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с сильной гололедицей. Информацией об этом поделился Гидрометцентр России.
"Период предупреждения – до 12:00 понедельника, 28 ноября. Гололедица", – говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение будет действовать и по области.
В предстоящие выходные, 26 и 27 ноября, синоптики пообещали морозную погоду. Начиная с четверга, 24 ноября, и до субботы температура в столичном регионе будет падать примерно на 1–2 градуса.
Ближе к 27 ноября показатели термометра зафиксируются на отметке в -5…-7 градусов, однако в ночное время ожидается до -10 градусов.
Также следует быть осторожными в связи с ледяными дождями, которые вернутся в столичный регион в субботу, 26 ноября.
Синоптик предупредил москвичей о сильной гололедице
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