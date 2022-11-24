Сильная гололедица сохранится в Москве до полудня понедельника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с сильной гололедицей. Информацией об этом поделился Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – до 12:00 понедельника, 28 ноября. Гололедица", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и по области.

В предстоящие выходные, 26 и 27 ноября, синоптики пообещали морозную погоду. Начиная с четверга, 24 ноября, и до субботы температура в столичном регионе будет падать примерно на 1–2 градуса.

Ближе к 27 ноября показатели термометра зафиксируются на отметке в -5…-7 градусов, однако в ночное время ожидается до -10 градусов.

Также следует быть осторожными в связи с ледяными дождями, которые вернутся в столичный регион в субботу, 26 ноября.

Синоптик предупредил москвичей о сильной гололедице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!