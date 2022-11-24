Москвичей предупредили о возвращении ледяных дождей в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Ледяной дождь вновь накроет Московский регион в предстоящую субботу, 26 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В субботу в зоне переохлажденных осадков вновь окажутся Брянская, Калужская, Тульская области, а также Рязанская, Пензенская и Смоленская области, не исключены подобные явления и на юге Московской области", – отметил метеоролог.

По словам Леуса, в Брянской области ледяной дождь будет идти три дня, с 24 по 26 ноября. В четверг погодное явление также затронет Белгородскую область и запад Воронежской. В пятницу, 25 ноября, непогода придет в Калужскую и Тульскую области.

Синоптик уточнил, что в результате осадков гололед образуется на дорогах не такой сильный, как отмечался ранее.

Ледяной дождь накрыл Москву 22 ноября. В результате гололед зафиксировали в Коломне, Домодедове, Кашире, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Можайске.

Из-за ухудшения погоды городские службы столицы перешли в режим повышенной готовности. На МКАД и в ТиНАО было организовано дежурство тягачей. На железнодорожной инфраструктуре организовали работы по устранению обледенения 16 локомотивами.



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