Синоптик предупредил москвичей о сильной гололедице в ближайшие два дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильная гололедица в столичном регионе сохранится до пятницы включительно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Условий для ледяного дождя нет, но осадки все же пройдут в ночь на четверг – мокрый снег, дождь. И будет не просто гололедица, а сильная гололедица. Нужно быть предельно аккуратными", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В ближайшие дни погода в Московском регионе станет еще прохладнее, продолжил синоптик. По его словам, в четверг днем, 24 ноября, ожидается 2–4 градуса мороза. В пятницу, 25 ноября, ожидается 5–7 градусов мороза днем и 7-11 – ночью.

"Это уже такая зимняя погода. Такой температурный фон на 3–3,5 градуса ниже нормы", – отметил Вильфанд.

Выходные в столице будут снежными и морозными, рассказала ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в субботу и воскресенье в регионе ожидается до 5 градусов мороза.



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