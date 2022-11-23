Синоптик спрогнозировала окончание осадков в Москве к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осадки в столице ожидаются в среду, 23 ноября, и в ночь на четверг, 24 ноября. После этого до конца недели их выпадет в малозначительном количестве, информирует специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Осадков вообще будет очень мало. Если мы говорим про эту рабочую неделю, то осадков практически не будет, они будут только сегодня и, может быть, завтра ночью", – цитирует Котилевскую ТАСС.

По ее словам, жителям Москвы следует больше беспокоиться о гололедице.

Кроме того, в ночное время до конца недели термометр может показать около -6...-8 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что погодные условия в столице 22 ноября повторили рекорд влажности для этой даты, зафиксированный 57 лет назад.

В среду, 23 ноября, по мнению специалистов, в Москве прогнозируется мокрый снег, а к вечеру местами образуется сильная гололедица.

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