Москвичи поделились необычными кадрами города после ледяного дождя

Во вторник, 22 ноября, на Москву обрушился ледяной дождь. Для борьбы с неблагоприятными метеорологическими явлениями городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, москвичам посоветовали пользоваться общественным транспортом вместо личного. Рассказываем, как город встретил непогоду, а также когда она завершится.



Как долго продлится непогода?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столице из-за ледяного дождя во вторник объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 00:00 23 ноября. Местами до конца суток также сохранятся гололед и налипание мокрого снега. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы столицы были переведены в режим повышенной готовности.

Для устранения последствий непогоды на улицы Москвы 22 ноября вышли более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники. Также без перерывов дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.





Петр Бирюков заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Сложные погодные условия не сказались на работе московских аэропортов, сообщили в Росавиации. "Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", – объяснили в ведомстве.

В РЖД также рассказали, что не зафиксировали на Московской железной дороге сильных неполадок в движении поездов. "Единичные случаи были на станции Люблино Курского направления. В связи с этим ряд поездов в сторону Москвы и МЦД-2 следовали с отставанием от графика", – уточнили в пресс-службе компании.

В то же время погода осложнила ситуацию на столичных дорогах. В Дептрансе Москвы призвали автомобилистов пересесть на общественный транспорт для поездок по городу в часы пик либо отложить их на более позднее время. В ведомстве подчеркнули, что это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы и провести противогололедную обработку дорог. "Будьте внимательны: держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты и аккуратнее на съездах с эстакад и мостов", – подчеркнули в Дептрансе.



Ледяной дождь в городе

Ледяной дождь дал москвичам повод поделиться необычными снимками в социальных сетях. Например, у некоторых горожан вид из окон оказался полностью закрыт коркой льда.





Кроме того, ледяной дождь, соприкоснувшись с опавшей листвой, деревьями и кустарниками, сотворил причудливые формы. Одну из таких удалось запечатлеть в Новокосине.





Одну из жительниц столицы удивил собственный зонт, покрывшийся причудливыми ледяными каплями. По словам москвички, она сама бы превратилась в ледышку, если бы забыла его.



Видео: Москва 24

Видео: Москва 24