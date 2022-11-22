Свыше 75 тыс рабочих и 10 тыс единиц техники ликвидируют последствия непогоды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 75 тысяч рабочих и более 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия непогоды в столице, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что синоптики прогнозируют снегопад, ледяной дождь, местами гололед в течение всего дня 22 ноября. По его словам, прирост свежевыпавшего снега может составить до пяти сантиметров.

"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, в уборке задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц коммунальной техники", – рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят в круглосуточном режиме. На МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей, которые при необходимости помогут водителям грузовых автомобилей.

"Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – рассказал Бирюков.

Также он призвал жителей столицы быть особенно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, отложить поездки на личном транспорте.

Во вторник утром, 22 ноября, в Москве начался ледяной дождь при температуре -2...-7 градусов. По информации столичного департамента ГОЧСиПБ, непогода сохранится в столичном регионе до конца дня. В связи с этим Росгидромет объявил штормовое предупреждение.

Из-за ухудшения погодных условий городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. На устранение последствий непогоды готовы оперативно выехать аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!