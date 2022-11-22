В Москве не ожидают гололеда после ледяного дождя во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 22 ноября, в столице не ожидается гололеда, подобному тому, который принес ледяной дождь в 2010 году. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, примерзшие капли начнут таять во второй половине дня. Синоптик подчеркнула, что ледяной дождь длился около 10–12 минут.

"Поэтому нарастание опасных гололедных явлений у нас не происходит. Температура воздуха у нас пока что отрицательная, но где-то после 12–13 часов будет уже положительная. Даже те капельки дождя, которые примерзли к деревьям, проводам, они превратятся в воду", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

В столичном регионе 25-26 декабря 2010 года прошел ледяной дождь, после которого образовался слой льда в 2,5 сантиметра. Только в Москве пострадали до 50 тысяч деревьев. В 26 муниципальных районах и округах города прошли аварийные отключения электроэнергии. Также из-за ледяного дождя в столичных аэропортах были задержаны сотни рейсов.

В свою очередь, орнитолог, руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин рассказал об опасности ледяного дождя для птиц.

"Ледяной дождь – это неприятное явление и очень опасное для птиц, потому что семена, дикоросы и ягодники покрываются ледяной коркой, и птица не может добраться до еды", – рассказал специалист Агентству "Москва".

Он подчеркнул, что в зимний период в столичном регионе птицы нуждаются в помощи человека. Так, должны быть организованы кормовые зоны, индивидуальные и групповые кормушки, в которых всегда будет корм, добавил орнитолог.

Ранее Дептранс рекомендовал столичным автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, вызванной мокрым снегом. По прогнозам, вечером 22 ноября столичный трафик может достигнуть 8 баллов, при ухудшении погоды ситуация на дорогах может оцениваться в 9 баллов.

Также МЧС призвало водителей соблюдать осторожность, снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, вторник в Москве может оказаться самым мокрым 22 ноября за последние 73 года. Он отметил, что действующий рекорд был зафиксирован 22 ноября 1965 года, когда выпало 8 миллиметров осадков.



Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 ноября

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