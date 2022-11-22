22 ноября в Москве может стать самым влажным за последние 73 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптики спрогнозировали во вторник в Москве самую мокрую погоду для 22 ноября за последние 73 года. Информацией об этом поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, в этот день термометр может показать от -1 до 1 градуса. В Подмосковье температура составит от -3 до 2 градусов. Во вторник ветер будет восточный с порывами до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что является ниже нормы.

"День может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года, с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Пока в лидерах – 22 ноября 1965 года, тогда выпало 8 миллиметров осадков", – отметил Леус.

Кроме того, в Москве солнечная активность будет нейтральной, также прогнозируется неустойчивое геомагнитное поле.

В среду, 23 ноября, ожидаются небольшие осадки. Вечером случится гололедица, а в начале дня температура составит порядка 0 градусов. К окончанию среды термометр может показать до -1...-3 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в столице утром 22 ноября ожидаются снегопад и метель, их после сменит ледяной дождь. По словам синоптика, видимость ухудшится до 1–3 километров.

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