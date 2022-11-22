09:31Транспорт
Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичным автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, вызванной мокрым снегом. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Ситуацию на столичных магистралях также осложняют незначительные ДТП и строительные работы.
"На дорогах 8 баллов – просим сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях", – говорится в сообщении.
В настоящее время движение на дорогах затруднено в районе Волгоградского, Рязанского, а также проспекта Андропова. На Ленинградском, Ярославском шоссе и МКАД также образовались заторы.
По прогнозам Дептранса, вечером 22 ноября столичный трафик может достигнуть 8 баллов, при ухудшении погоды ситуация на дорогах может оцениваться в 9 баллов.
Как сообщили в ведомстве, переход водителей с личного на общественный транспорт в течение дня и вечерние часы пик будет способствовать ускорению работы коммунальных служб города.
Накануне в ГУ МЧС РФ по Москве водителей предупредили о ледяном дожде, который может ухудшить транспортную ситуацию в столице. Водителям рекомендовали быть внимательными, а также соблюдать дистанцию с другими участниками дорожного движения.
Температура воздуха днем 22 ноября составит от -2 до 0 градусов. В вечерние часы столбики термометров могут опуститься до 4 градусов мороза.
Метеоролог рассказал о непогоде в Москве
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