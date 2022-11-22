07:13Общество
В Москве спрогнозировали мокрый снег с дождем
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики предупредили москвичей об облачной погоде с небольшими осадками в виде мокрого снега с дождем во вторник, 22 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в этот день составит -2...0 градусов. В ночь на среду, 23 ноября, термометр может показать до -2 градусов.
Также синоптики предупредили о сохранении гололедицы с мокрым снегом. Ветер во вторник будет восточный с порывами 6–11 метров в секунду, в некоторых местах они могут доходить до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. По области синоптики прогнозируют температуру в переделах -3...2 градуса. Ближе к вечеру термометр может показать отметку до -4 градусов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рассказал, что городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.
Уточнялось, что на устранение последствий непогоды готовы оперативно выехать аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые находятся на круглосуточном дежурстве.
Метеоролог рассказал о непогоде в Москве
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!