Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве до конца суток из-за ледяного дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве до конца дня будет действовать оранжевый уровень погодной опасности в связи с ледяным дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Ледяной дождь. Период предупреждения – до 00:00 23 ноября", – говорится в сообщении.

Кроме того, в столице до 21:00 22 ноября действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра, а также до 21:00 23 ноября – в связи с сильной гололедицей.

Ледяной дождь начался в столичном регионе 22 ноября утром. В результате гололед появился в ряде городов Подмосковья. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что интенсивный ледяной дождь в столице подходит к концу, однако небольшие осадки еще возможны в течение дня и ночи. По его словам, осадки продолжатся и в среду, однако они уже будут в виде мокрого и обычного снега.



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