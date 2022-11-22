Синоптик спрогнозировал окончание ледяного дождя в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интенсивный ледяной дождь в Москве подходит к концу, однако небольшие осадки еще возможны в течение дня и ночи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, ледяной дождь увеличивает тормозной путь на дорогах, а налипающий на ветвях деревьев и проводах мокрый снег может стать причиной их обрыва. По данным "Фобоса", в отдельных районах города толщина гололеда составит 2–7 миллиметров.

Леус подчеркнул, что на следующий день в столичном регионе по-прежнему ожидаются осадки, но уже в виде мокрого снега, переходящего в обычный снег. При этом столбики термометров до вечера 23 ноября будут на уровне -1…1 градуса, а после опустятся до -1…-3 градусов.

"В среду ненастный циклон будет медленно перемещаться к востоку и столичный регион постепенно окажется в тыловой, более холодной части этого атмосферного вихря. Погода останется облачной. Во второй половине дня температура будет постепенно понижаться и становиться слабоотрицательной", – сказал Леус.

Он добавил, что к вечеру местами образуется сильная гололедица.

Другой ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал RT, что ледяной дождь начался из-за прохождения теплого атмосферного фронта, в зоне которого сформировалась линза тепла. Эксперт пояснил, что переохлажденные осадки соприкасались с холодной поверхностью и при температуре -1 градус замерзали, покрывая "ледяным панцирем" дороги, тротуары и ветки деревьев.

Ледяной дождь начался в Москве утром 22 ноября. Из-за этого в Коломне, Домодедове, Кашире, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Можайске образовалась гололедица. При этом синоптики обещали наиболее неблагоприятную ситуацию на западе столичного региона. По данным экспертов, непогода сохранится в городе и области до конца дня.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!