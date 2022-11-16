Москвичи поделились красивыми снимками города после первого снегопада

В Москве 15 ноября началась метеорологическая зима, улицы города замело снегом. Осадки не прекращались всю ночь. 16 ноября высота снежного покрова достигла 5–10 сантиметров. Жители столицы поделились фотографиями с последствиями снегопада в социальных сетях, кто-то даже успел слепить снеговика. Представляем подборку лучших кадров.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 15 ноября, в столицу пришел первый серьезный снегопад, на фоне которого городские службы перевели в режим повышенной готовности. Минувшая ночь в Москве с начала осени оказалась самой холодной: температура опускалась до -4 градусов к утру среды. При этом снежный покров достиг 5–10 сантиметров.

На улицы города 16 ноября вышли порядка 60 тысяч человек и 10 тысяч единиц спецтехники. "Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Синоптики предупреждают, что высота снежного покрова в городе может возрасти до 15–20 сантиметров уже к концу этой недели. Первая в сезоне метель прогнозируется на четверг, 17 ноября.

Таким образом, несмотря на то что до декабря еще две недели, городские пейзажи выглядят так, будто зима уже окончательно вступила в свои права.





Где снег, там и новогоднее настроение. Сразу хочется украсить дом яркой гирляндой, купить мандаринов и подумать о подарках для своих родных. Житель Москвы Николай как минимум один пункт из этого списка уже выполнил.





До весны теперь не только жителям города придется носить куртки, шапки и шарфы. Четвероногие друзья тоже приоделись. Главное – не забывать про теплые ботинки, ведь так по снегу бегать приятнее.





Городские елки и деревья тоже переоделись в зимний наряд. Любуясь такими пейзажами, еще больше хочется новогодних праздников.





Кто-то уже лепит снеговиков, радуя своим творчеством случайных прохожих.





Для кого-то первый серьезный снегопад стал поводом пройтись по парку. Пока не настали сильные морозы, нужно успеть вдоволь нагуляться.





Также москвичи уже успели поиграть в снежки.





Ранее в Гидрометцентра России рассказали, что до субботы, 19 ноября, включительно температура в городе ожидается примерно на уровне -5 градусов. При этом в воскресенье, 20 ноября, в столице серьезно похолодает. Столбики термометров в ночные часы могут опускаться до -14 градусов.

