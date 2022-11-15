Вильфанд предупредил о морозах до -14 градусов в Москве в ближайшие выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В ближайшие выходные, 19–20 ноября, в Москве похолодает, в воскресенье ожидаются солнечная погода и морозы до -14 градусов ночью, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, до субботы включительно температура в столице днем будет примерно -5 градусов, в воскресенье ночью ожидаются морозы от -9 до -14 градусов, а днем – до -6.

"В воскресенье погода будет отличаться тем, что если в предшествующие дни будет облачно и солнышко будет показываться лишь местами, то в воскресенье будет солнечно и солнце будет играть на снеге, будет красиво и морозно", – отметил Вильфанд и добавил, что такой температурный режим характерен для третьей декады декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра также рассказал, что в конце этой недели в Москве прогнозируется снегопад, к воскресенью высота сугробов достигнет 10–15 сантиметров.

"В пятницу во второй половине дня прогнозируется значительный снег, снегопад, который будет продолжаться и в ночь на субботу, и в субботу, и даже в ночь на воскресенье", – подчеркнул Вильфанд.

Кроме того, он допустил, что может образоваться устойчивый снежный покров, так как повышения температуры, которое привело бы к таянию снега, не ожидается.

Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал, что 15 ноября в столичном регионе начнется первый сильный снегопад. По его словам, в Москве образуется небольшой снежный покров высотой 2–3 сантиметра, а на западе Московской области он может достигать 5–7 сантиметров.



Снегопад ожидается в Москве во второй половине дня 15 ноября

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