Синоптик предупредил о 15-сантиметровых сугробах в Москве на неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На неделе с 14 ноября в столице прогнозируется метель и увеличение снежного покрова до 15 сантиметров. Об этом Москве 24 рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

По словам специалиста, на этой неделе в столицу придет настоящая зима. Ожидается, что во вторник, 15 ноября, в городе случится первый серьезный снегопад.

"В Москве появится небольшой снежный покров высотой 2–3 сантиметра, а на западе Московской области он может достигать 5–7 сантиметров. При этом температура будет минусовой, в пределах -1…-3 градусов", – рассказал синоптик.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" Во второй половине недели будет первая в сезоне метель. В Москве поднимется ветер и наметет 10–15-сантиметровые сугробы, при этом на юге Московской области их высота может достигать даже 20 сантиметров. Понижение температуры продолжится, и в течение суток она будет меняться от -3 до -6 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в центральной части России предстоящей зимой. По словам синоптика, декабрь ожидается холоднее, чем прогнозировалось ранее. При этом январь, вероятно, окажется на 1–2 градуса теплее нормы, а февраль – на 2–3 градуса.



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