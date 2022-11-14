12:48Общество
Синоптик предупредил о 15-сантиметровых сугробах в Москве на неделе
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На неделе с 14 ноября в столице прогнозируется метель и увеличение снежного покрова до 15 сантиметров. Об этом Москве 24 рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.
По словам специалиста, на этой неделе в столицу придет настоящая зима. Ожидается, что во вторник, 15 ноября, в городе случится первый серьезный снегопад.
"В Москве появится небольшой снежный покров высотой 2–3 сантиметра, а на западе Московской области он может достигать 5–7 сантиметров. При этом температура будет минусовой, в пределах -1…-3 градусов", – рассказал синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в центральной части России предстоящей зимой. По словам синоптика, декабрь ожидается холоднее, чем прогнозировалось ранее. При этом январь, вероятно, окажется на 1–2 градуса теплее нормы, а февраль – на 2–3 градуса.
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