Синоптик предупредил о морозах до 30–45 градусов в ряде регионов России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ряде регионов России в ближайшие дни прогнозируется резкое похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

15 и 16 ноября в Челябинской, Курганской и Свердловской областях температура воздуха понизится до 19–22 градусов. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах – до 29–30 градусов. В НАО, Архангельской области и Коми – до 25–30 градусов.

"Аномалия, отклонение от нормы будет достигать даже 14 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Очень холодная погода прогнозируется и в Красноярском крае, продолжил Вильфанд. В ближайшие дни температура в Туруханском районе опустится до 30–35 градусов мороза, в Таймырском районе ожидается 45 градусов и ниже.

"Это самая низкая температура среди регионов России в ближайшие три дня", – отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд рассказал, что 16 ноября в Москве ожидается похолодание до 5 градусов мороза днем, ночью температура опустится до 8 градусов. Данные показатели, по словам синоптика, характерны для конца ноября – начала декабря. Он также отметил, что снежный покров может вырасти до трех сантиметров.



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