В Москве побит температурный рекорд 45-летней давности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве был побит температурный рекорд 45-летней давности. В полночь 13 ноября воздух в столице прогрелся на 0,9 градуса выше прежнего рекордного значения, которое было зарегистрировано в 1977 году, сообщил ведущий сотрудник центра "Фобос" Михаил Леус.

"В полночь 13 ноября 2022 года температура воздуха в столице составила плюс 11,1 градуса <...>. Однако, как и ожидалось, температура воздуха медленно но уверенно начинает понижаться, в 01:00 термометры показали плюс 10,9 градуса, что также выше прежнего рекордного значения <...>, а к 03:00 она опустилась до плюс 10,2 градуса", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Метеоролог также напомнил, что в воскресенье в течение всего дня в столичном регионе сохранится порывистый ветер, скорость которого местами будет достигать 20 метров в секунду.

13 ноября в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, температура воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла.

Ранее синоптик Михали Вильфанд рассказал, что октябрь текущего года занял третье место в рейтинге самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России, которая ведется с 1891 года. По словам метеоролога, первое место в рейтинге занимает октябрь 2018 года. В то время температура в европейской части страны превышала норму на 2,5 градуса, а в северной части – на 10 градусов.



Воздух в Москве прогрелся до отметки в 10 градусов

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