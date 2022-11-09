Температурный рекорд 1926 года побит в Петербурге

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в городе побит температурный рекорд 1926 года. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, 96 лет назад 9 ноября воздух в Петербурге прогрелся до 9,3 градуса. В эту среду данный показатель удалось превысить.

"В 14:00 по московскому времени на метеостанции Санкт-Петербург температура воздуха достигла 9,4 градуса. 9 ноября перекрыт максимум температуры воздуха. Потепление продолжается, температура воздуха повышается", – говорится в его публикации.

Колесов объяснил это тем, что к городу приблизился атмосферный фронт, который принес тепло.

По информации Северо-Западного УГМС, в настоящее время температура в Санкт-Петербурге составляет 10,2 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в центральных регионах России предстоящей зимой. Так, по его словам, декабрь будет холоднее, чем ожидалось. Температура в первый месяц зимы будет близка к нормальным значениям, а не выше нормы, уточнил он.

Январь, отметил Тишковец, будет теплее нормы на 1–2 градуса. Нормой для столичного региона является температура -12,3 градуса ночью и -6,3 градуса – днем.



Температура воздуха в ночь на 9 ноября стала самой высокой в Москве за 74 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!