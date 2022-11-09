Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России предстоящей зимой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Температура воздуха в центральных регионах России будет не такой, как прогнозировалось ранее, поскольку долгосрочный прогноз обновляется по мере получения новых данных, сообщил ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.

Так, по его словам, декабрь будет холоднее, чем ожидалось. Температура в первый месяц зимы будет близка к нормальным значениям, а не выше нормы, уточнил он.

"Я смотрю на долгосрочные прогнозы и вижу, что для Центральной России они пересчитываются в сторону ужесточения холодных позиций. <...> Например, норма для Москвы в декабре – это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем", – сказал метеоролог в интервью радио Sputnik.

Январь, отметил Тишковец, будет теплее нормы на 1–2 градуса. Нормой для столичного региона является температура 12,3 градуса мороза ночью и минус 6,3 градуса мороза днем.

Февраль, по словам синоптика, тоже пока держит положительное отклонение от нормы. По данным Тишковца, с каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать.

"Этот зимний месяц (февраль. – Прим. ред.) будет на 2, может быть, на 3 градуса теплее. Норма для февраля – это минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем", – отметил он.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве настоящая зима наступит тогда, когда появится устойчивый снежный покров. По ее словам, чтобы снег сохранился, среднесуточная температура должна быть отрицательной.



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