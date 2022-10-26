Климатолог рассказал, какой будет зима в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предстоящая зима в Москве будет снежной и умеренно холодной. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов сделал прогноз о предстоящей зиме на территории всей РФ. Специалист отметил, что на фоне климатических изменений возможны непредсказуемые погодные явления.

По словам Терешонока, этой зимой в столице не ожидается рекордных морозов.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Я считаю, что будет умеренно холодная зима. Будут и периоды оттепели, и морозов, но не столь сильных, какие были в истории.

"Должна быть и снежная зима, поэтому лыжи пригодятся", – добавил климатолог.

Ранее москвичам пообещали комфортную и даже теплую погоду до конца октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вместе с тем, по его словам, в начале ноября в город придет существенное похолодание.



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