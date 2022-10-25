Ночь на 25 октября стала самой холодной за осень в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 25 октября, температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 06:00 составила -2,1 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Метеобюро столицы.

"Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала нынешней осени", – отметил представитель Метеобюро.

По его словам, предыдущая минимальная температура была зафиксирована в столице 12 октября. Тогда столбики термометров показали -0,2 градуса.

Температурный рекорд 25 октября был установлен 1885 году. Тогда, по данным Метеобюро, температура воздуха опустилась до -15,1 градуса.

В столичном регионе до 09:00 вторника действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью 100–500 метров и гололедицы на отдельных участках дорог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в Москве 25 октября. В столице не ожидаются осадки, а воздух может прогреться до 7 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 1–6 метров в секунду.



Гидрометцентр предупредил о гололедице и тумане в столице 25 октября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!