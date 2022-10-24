Москвичей предупредили о высокой влажности воздуха до 85–90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в ночное время будет повышенная влажность воздуха до 85–90%. Кроме того, водителей и пешеходов предупредили об ухудшении видимости. Информацией об этом поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Тумана быть не должно, хотя видимость будет не такой хорошей, как была днем. Влажность воздуха будет высокой, в ночные часы – до 85–90%. Но тем не менее туманы могут быть только вблизи крупных водоемов", – цитирует Синенкова РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что в Москве в ночь с 24 на 25 октября будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и тумана.

Отмечалось, что в Подмосковье видимость во время тумана местами может составлять 100–500 метров.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о переменчивой погоде с дождем и редкими снежинками в ближайшие несколько суток.

Гидрометцентр предупредил о гололедице и тумане в столице 25 октября

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