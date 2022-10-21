Синоптики призвали не ждать снежного покрова в Москве в ближайшее время

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики не ожидают устойчивого снежного покрова в ближайшее время в столице. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, в городе возможно выпадение снежинок, однако назвать это первым снегом нельзя.

"Первый снег – это когда он выпал и лежит. А то, что кто-то где-то увидел две снежинки, они упали и растаяли, – это не называется снегом. Это называется осадки", – подчеркнул он.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Это не тот снег, о которым мы говорим. Устойчивого снежного покрова пока в ближайшее время мы не ожидаем.

"В эти выходные погода будет относительно теплая. С вечера воскресенья, 23 октября, и в понедельник будет проходить холодный атмосферный фронт, который даст осадки, дождь", – уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что жители столичного региона к 24–25 октября могут ожидать первые заметные заморозки. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов. При этом среднесуточная температура упадет до -5 градусов к 26–28 октября.



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