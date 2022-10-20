Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся заморозки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первые заметные заморозки придут в столичный регион к 24–25 октября, в эти дни среднесуточная температура снизится до минус 5 градусов, заявил руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

"Достаточно крепкие заморозки в Москву и Подмосковье придут уже к 24–25-му числу. В то же время к 26–28 октября стоит ожидать падения среднесуточной температуры до минус 5 градусов", – сказал он.

По словам Шувалова, дожди должны прекратиться к субботе, 22 октября. Таким образом, москвичи смогут без каких-либо неудобств провести выходные на свежем воздухе, добавил синоптик.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что со второй половины текущей недели в столице ожидается похолодание: в дневные часы температура воздуха будет колебаться в районе 5–10 градусов.

Не исключены заморозки – в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.



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