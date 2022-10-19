Москвичам посоветовали сменить летние шины на зимние уже в этот уик-энд

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Жителям Москвы следует поменять летние автомобильные шины на зимние уже в этот уик-энд из-за понижения температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, менять резину нужно даже несмотря на то, что опасных осадков в виде снега в столичном регионе не ожидается. Она отметила, что среднесуточная температура с каждым днем становится все более низкой.

Из-за этого, поделилась Позднякова, качество шин снижается, резина становится твердой и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом.

В свою очередь, Минтранс Подмосковья посоветовал водителям не менять летние шины на зимние до тех пор, пока не выпадет снег. В ведомстве подчеркнули, что легкие заморозки не сильно отразятся на управляемости транспортного средства.

При этом поменять летнюю резину на нешипованную зимнюю уже можно.

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