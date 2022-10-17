12:44Общество
Синоптик пообещал "заток холода" во второй половине недели в Москве
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с Москвой 24 предупредил москвичей о похолодании и ночных заморозках во второй половине недели.
По словам синоптика, до среды, 19 октября, включительно в столице будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 9...12 градусов, ночью температура опустится до 6...8 градусов, уточнил он.
Во второй половине недели в городе немного похолодает. С четверга и до конца выходных ночью в столице возможны заморозки, добавил Цыганков.
"Погода во второй половине недели тоже облачная. В четверг будет небольшой дождь. В пятницу-субботу без осадков. В воскресенье возможен кратковременный дождь", – заключил синоптик.
Ранее в Московском метеобюро не подтвердили информацию о возможном выпадении в столице первого снега 21 октября. Отмечается, что к концу недели погоду в городе будет определять холодный антициклон. Из-за него облакам, из которых сможет выпадать снег, не удастся развиться.
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