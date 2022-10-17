Синоптик пообещал "заток холода" во второй половине недели в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с Москвой 24 предупредил москвичей о похолодании и ночных заморозках во второй половине недели.

По словам синоптика, до среды, 19 октября, включительно в столице будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 9...12 градусов, ночью температура опустится до 6...8 градусов, уточнил он.

Во второй половине недели в городе немного похолодает. С четверга и до конца выходных ночью в столице возможны заморозки, добавил Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Начиная с четверга уже будет заток холода и температура понизится. Днем до конца недели ожидается 5...10 градусов. Уже в ночь на пятницу будут заморозки до -3. В ночь на субботу температура упадет тоже до минусов, в ночь на воскресенье ожидается ноль, местами заморозки.

"Погода во второй половине недели тоже облачная. В четверг будет небольшой дождь. В пятницу-субботу без осадков. В воскресенье возможен кратковременный дождь", – заключил синоптик.

Ранее в Московском метеобюро не подтвердили информацию о возможном выпадении в столице первого снега 21 октября. Отмечается, что к концу недели погоду в городе будет определять холодный антициклон. Из-за него облакам, из которых сможет выпадать снег, не удастся развиться.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!