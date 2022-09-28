Синоптик рассказала, когда в Москве может выпасть первый снег

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что первый снег в столице может выпасть в последней декаде октября.
"По прогнозу Гидрометцентра, устойчивая отрицательная температура в ночные часы наиболее вероятна только в последней декаде октября. Дневная температура тоже будет около нуля или чуть выше нуля", – говорит синоптик.
Такие условия будут благоприятны для появления снега, отмечает эксперт.
Что касается заморозков, то в столице они уже были и в самом начале сентября, и несколько дней назад, когда в городе наблюдался туман. Ближайшие, по прогнозам метеоролога, ожидаются в ночь на пятницу.
"Мы считаем, что в ночь на 30 сентября, когда прояснится небо, не исключено, что в пониженных местах рельефа температура будет понижаться до слабоотрицательных значений", – уточнила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в предстоящие выходные. По его словам, 1 и 2 октября столбики термометров в городе поднимутся до 14–19 градусов. Суббота и воскресенье будут вполне комфортными днями, отметил синоптик.
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