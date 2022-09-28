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Москва 24

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12:25

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Синоптик рассказала, когда в Москве может выпасть первый снег

"Появится за окнами": когда в Москве может выпасть первый снег
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что первый снег в столице может выпасть в последней декаде октября.

"По прогнозу Гидрометцентра, устойчивая отрицательная температура в ночные часы наиболее вероятна только в последней декаде октября. Дневная температура тоже будет около нуля или чуть выше нуля", – говорит синоптик.

Такие условия будут благоприятны для появления снега, отмечает эксперт.

Это как раз все условия для того, чтобы осадки выпадали в полутвердой или твердой фазе. Это будут дожди и мокрый снег или в чистом виде снег, но, скорее всего, все-таки он будет мокрый. Но в любом случае он появится за окнами наших домов.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Что касается заморозков, то в столице они уже были и в самом начале сентября, и несколько дней назад, когда в городе наблюдался туман. Ближайшие, по прогнозам метеоролога, ожидаются в ночь на пятницу.

"Мы считаем, что в ночь на 30 сентября, когда прояснится небо, не исключено, что в пониженных местах рельефа температура будет понижаться до слабоотрицательных значений", – уточнила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в предстоящие выходные. По его словам, 1 и 2 октября столбики термометров в городе поднимутся до 14–19 градусов. Суббота и воскресенье будут вполне комфортными днями, отметил синоптик.

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