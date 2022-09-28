Сезон работы фонтанов в столице завершится 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 1 октября завершится сезон работы фонтанов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"После того как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют их со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к мероприятиям по консервации", – рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают специальными конструкциями.

"На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" поставят защитные металлические щиты. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами", – отметил он.

Бирюков также рассказал, что в зимний период фонтаны будут готовить к новому сезону. Так, специалисты проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

Ранее Бирюкова сообщил, что в Москве специалисты организовали мероприятия для подготовки цветников к зимнему периоду. По его словам, после финальной части мероприятий специалисты задекорируют цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их на протяжении всей зимы. Кроме того, в Москве появятся тематические клумбы на главных городских магистралях. Их украсят национальными узорами и сказочными образами.

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