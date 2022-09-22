Московские цветники начали готовить к зиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве специалисты организовали мероприятия для подготовки цветников к зимнему периоду. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"<…> Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей", – прокомментировал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что после финальной части мероприятий специалисты задекорируют цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их на протяжении всей зимы. Кроме того, в Москве появятся тематические клумбы на главных городских магистралях. Их украсят национальными узорами и сказочными образами.

В комплексе отметили, что специалисты очистят клумбы от загрязнений и лишнего мусора, закроют кустовые розы. Перед сильными морозами работники проведут обрезку растений. Отмечается, что клумбы, расположенные на Северном речном вокзале, будут в виде синих, желтых и красных геометрических фигур.

Ранее в комплексе заявили, что в Москве установили более 500 городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей с начала текущего года. Такие таблички помогают жителям быстро находить дорогу к тем или иным местам. Помимо этого, в городе создали историческую навигацию с помощью указателей с QR-кодами.