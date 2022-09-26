Синоптик рассказал, почему потепление в Москве нельзя назвать бабьим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В выходные, 1 и 2 октября, температура воздуха в столице поднимется до 14–19 градусов тепла, осадков не ожидается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В первой половине дня еще облачно и осадки, а затем уже постепенное прекращение осадков, и в четверг уже повысится температура до 12–14. В пятницу, субботу и воскресенье вполне комфортные дни. С пятницы начнется такое постепенное повышение температуры, будет около 15 градусов, в субботу и воскресенье дальнейшее повышение – 14–19 градусов", – сообщил он "Интерфаксу".
При этом в воскресенье, 2 октября, может пройти небольшой дождь. В другие дни ожидается облачная погода с прояснениями. По словам синоптика, грядущее потепление не назовешь бабьим летом, так как оно предполагает ясную погоду.
Вильфанд добавил, что 27 сентября существенные осадки не прогнозируются, в то время как в среду, 28 сентября, в Москве пройдут дожди.
"Начиная с утра среды опять дождь, и он будет до ночи и даже первую половину ночи на четверг. Усиление ветра до 15 метров в секунду", – уточнил он.
Температура 28 сентября будет ниже климатической нормы на 1–2 градуса – 9–11 градусов тепла.
До конца сентября погода в Москве будет холодной и дождливой, предупредил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине этой недели температура не поднимется выше 12 градусов.
В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 3–8 градусов.
Синоптик отметил, что во второй половине недели в городе потеплеет, осадков станет меньше, они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 27 сентября
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