Синоптик рассказал, почему потепление в Москве нельзя назвать бабьим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В выходные, 1 и 2 октября, температура воздуха в столице поднимется до 14–19 градусов тепла, осадков не ожидается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первой половине дня еще облачно и осадки, а затем уже постепенное прекращение осадков, и в четверг уже повысится температура до 12–14. В пятницу, субботу и воскресенье вполне комфортные дни. С пятницы начнется такое постепенное повышение температуры, будет около 15 градусов, в субботу и воскресенье дальнейшее повышение – 14–19 градусов", – сообщил он "Интерфаксу".

При этом в воскресенье, 2 октября, может пройти небольшой дождь. В другие дни ожидается облачная погода с прояснениями. По словам синоптика, грядущее потепление не назовешь бабьим летом, так как оно предполагает ясную погоду.

Вильфанд добавил, что 27 сентября существенные осадки не прогнозируются, в то время как в среду, 28 сентября, в Москве пройдут дожди.

"Начиная с утра среды опять дождь, и он будет до ночи и даже первую половину ночи на четверг. Усиление ветра до 15 метров в секунду", – уточнил он.

Температура 28 сентября будет ниже климатической нормы на 1–2 градуса – 9–11 градусов тепла.

До конца сентября погода в Москве будет холодной и дождливой, предупредил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине этой недели температура не поднимется выше 12 градусов.

В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 3–8 градусов.

Синоптик отметил, что во второй половине недели в городе потеплеет, осадков станет меньше, они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью.

