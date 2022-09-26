Около 60% от месячной нормы осадков выпало в Москве за выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о ситуации с осадками в Москве, передает ТАСС.
"24 сентября выпало 27 миллиметров осадков, 25 сентября – 10,5 миллиметра, и 26 сентября, сегодня утром, выпало еще 2 миллиметра. Вместе получается 39,5 миллиметра осадков на базовой метеостанции ВДНХ, и это 60% от месячной нормы небесной влаги", – заявил эксперт.
Тишковец уточнил, что норма в данный временной период составляет 65 миллиметров.
При этом метеоролог добавил, что предстоящая рабочая неделя также будет дождливой. Наибольший объем осадков ожидается в среду – тогда выпадет до 8,8 миллиметра.
В связи с тем что с начала сентября в Москве уже выпало 74 миллиметра осадков, Тишковец допустил превышение месячной нормы примерно на 20–30%.
По данным Гидрометцентра РФ, в понедельник, 26 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха в Москве составит 10–12 градусов тепла, в Подмосковье – 8–13 градусов.
Температура в столице составит 11 градусов 26 сентября
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