Около 60% от месячной нормы осадков выпало в Москве за выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о ситуации с осадками в Москве, передает ТАСС.

"24 сентября выпало 27 миллиметров осадков, 25 сентября – 10,5 миллиметра, и 26 сентября, сегодня утром, выпало еще 2 миллиметра. Вместе получается 39,5 миллиметра осадков на базовой метеостанции ВДНХ, и это 60% от месячной нормы небесной влаги", – заявил эксперт.

Тишковец уточнил, что норма в данный временной период составляет 65 миллиметров.

При этом метеоролог добавил, что предстоящая рабочая неделя также будет дождливой. Наибольший объем осадков ожидается в среду – тогда выпадет до 8,8 миллиметра.

В связи с тем что с начала сентября в Москве уже выпало 74 миллиметра осадков, Тишковец допустил превышение месячной нормы примерно на 20–30%.

По данным Гидрометцентра РФ, в понедельник, 26 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха в Москве составит 10–12 градусов тепла, в Подмосковье – 8–13 градусов.

