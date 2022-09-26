Дождь и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

В понедельник, 26 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Москве составит 10–12 градусов тепла, в Подмосковье – 8–13 градусов. Ветер будет западного направления с порывами до 8 метров в секунду. По данным синоптиков, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

До конца сентября погода в Москве будет холодной и дождливой, предупредил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине этой недели температура не поднимется выше 12 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 3–8 градусов.

Синоптик отметил, что во второй половине недели в городе потеплеет, осадков станет меньше, они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью. В четверг днем ожидается 9–14 градусов, в пятницу будет уже 11–16 градусов, а в выходные воздух прогреется до 13–18 градусов.

