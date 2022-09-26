Синоптик предупредил о ночных заморозках и гололедице в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В некоторых регионах Урала и Сибири в ближайшие дни ожидается похолодание, мокрый снег, заморозки и гололедица.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с понедельника, 26 сентября, температура воздуха в Западной Сибири понизится сразу на 15–20 градусов.
"Просто замечательная погода была на Урале и юге Западной Сибири. Даже не бабье лето, а просто лето. Но все резко меняется. <...> Например, если еще в субботу в Омске было 25 градусов, в воскресенье – около 20 градусов, то с понедельника – 4–7 градусов. Это максимальная температура днем", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях ночные температуры составят минус 2–4 градуса. В Курганской области ожидаются заморозки до минус 4 градусов, продолжил синоптик.
"Кроме того, усилится ветер в Свердловской области до 21 метра в секунду, в Челябинской области – до 25 метров в секунду", – отметил Вильфанд.
Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируются также в северных районах Хабаровского края. Кроме этого, похолодание до минус 3 градусов придет в Башкирию.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в Центральной России заморозки наступят не раньше октября. По его словам, вероятность около нулевых температур может усилиться с приходом антициклона.
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