В некоторых районах Якутии выпал первый снег

В ряде районов Якутии выпал первый снег. Осадки оказались весьма обильными. Дорожные службы перешли на зимний режим работы.

Завалило федеральную трассу "Лена", на ней работают 32 единицы спецтехники. Если возникнет необходимость, их количество увеличат втрое. Не на всем протяжении магистрали работает сотовая связь. Водителей просят быть осторожными. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.