Стала известна возможная причина ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис

14:30
Фото: телеграм-канал "Mash"
Выезд на полосу встречного движения мог стать причиной аварии, в результате которой погиб заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"По предварительным данным, выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения привел к столкновению с грузовым автомобилем, в результате которого погибли два человека. Среди них Сергей Пускепалис", – отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что художественный руководитель театра имени Волкова в Ярославле, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП.
Как отметили в региональном УМВД, авария случилась утром 20 сентября в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры". В результате ДТП погибли двое, один человек пострадал.
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