Стала известна возможная причина ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис

Фото: телеграм-канал "Mash"

Выезд на полосу встречного движения мог стать причиной аварии, в результате которой погиб заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"По предварительным данным, выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения привел к столкновению с грузовым автомобилем, в результате которого погибли два человека. Среди них Сергей Пускепалис", – отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель театра имени Волкова в Ярославле, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП.

Как отметили в региональном УМВД, авария случилась утром 20 сентября в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры". В результате ДТП погибли двое, один человек пострадал.

