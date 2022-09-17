Режиссер Масленников скончался на 91-м году жизни

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Режиссер, лауреат госпремии РФ Игорь Масленников скончался в возрасте 90 лет, передает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Да, сегодня скончался. Ему 91 год почти. Я с ним недавно виделся… От старости человек ушел просто, и все", – заявил оргсекретарь организации Михаил Калинин.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в Москве могут увековечить память Масленникова, если поступят соответствующие предложения.

Игорь Масленников родился в октябре 1931 года. За свою карьеру он был удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ.

Среди наиболее известных работ режиссера – серия экранизаций произведений о Шерлоке Холмсе, трилогия "Зимняя вишня" и картина "Пиковая дама".