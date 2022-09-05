Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин умер в возрасте 84 лет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте Федерации бокса РФ.

Причины смерти не уточняются.

Борис Лагутин выиграл золотые медали на Олимпийских играх 1964 года в Токио и 1968 года в Мехико, на Олимпиаде 1960 года в Риме он получил бронзу. Кроме того, спортсмен являлся победителем на чемпионатах Европы в 1961 и 1963 годах.