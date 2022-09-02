Умер один из лучших нокаутеров в истории бокса Эрни Шейверс

Фото: ТАСС/Zuma/Marcel Thomas
Американский боксер, двукратный претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Эрни Шейверс умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает Boxing Scene.
Отмечается, что спортсмен, считающийся одним из сильнейших панчеров в истории бокса, скончался в четверг, 1 сентября – на следующий день после того, как ему исполнилось 78 лет.
Эрни Шейверс родился в 1945 году. Первый профессиональный бой провел в 1969 году, одержав уверенную победу нокаутом над Сайласом Хауэллом. В дальнейшем Шейверс дважды поборолся за звание чемпиона мира с Мохаммедом Али (1977 год) и Ларри Холмсом (1979 год), однако потерпел поражения. За профессиональную карьеру Шейверс провел 89 поединков, 74 из которых завершились его победой (68 нокаутом).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: