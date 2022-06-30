Умер двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин

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Российский бобслеист, двукратный победитель Кубка мира Дмитрий Степушкин умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации бобслея России.

"Сегодня в Москве на 47-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный мастер спорта России, многократный призер чемпионатов мира, двукратный обладатель Кубка мира, чемпион Европы Дмитрий Степушкин", – говорится в сообщении.

Причина смерти спортсмена не называется. В федерации выразили соболезнования в связи с его смертью, отметив, что Степушкин должен был войти в штаб избранного президента организации Анатолия Пегова.

"Федерация бобслея выражает глубокие соболезнования супруге, родным и близким Дмитрия и берет организацию похорон на себя", – отмечается в заявлении.

Дмитрий Степушкин родился в 1975 году. За годы спортивной карьеры спортсмен завоевал два Кубка мира, три титула чемпионата мира, два титула чемпиона Европы, а также шесть раз становился чемпионом России.

