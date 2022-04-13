Умерла чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьева

Фото: ТАСС/Борис Клипиницер

Советская фигуристка Ирина Воробьева скончалась в США на 64-м году жизни.

"12 апреля скоропостижно скончалась прославленная советская фигуристка <...> Воробьева Ирина Вячеславовна. Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным и близким", – сообщается на сайте организации.

Как рассказала ее дочь Алиса, фигуристка скончалась в своем доме в США в результате травмы, полученной при падении.

"О произошедшем я узнала только сегодня утром, по предварительным данным, ситуация произошла из-за несчастного случая: мама упала дома", – приводит слова Алисы Воробьевой ТАСС.

Она отметила, что спортсменку планируют похоронить в России рядом с родителями.

Ирина Воробьева родилась в 1958 году. Она выступала в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. В 1976 году Воробьева стала участницей Олимпийских игр, а в начале 1980-х годов добилась значительных успехов, завоевав титулы чемпионки Европы и мира в парном катании.

После завершения спортивной карьеры Воробьева занялась тренерской работой.

