Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Умер бывший нападающий хоккейного клуба "Динамо" Сергей Яшин, сообщается на сайте команды.

"Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении.

Яшину было 60 лет. Причины смерти не уточняются.

Спортсмен выступал за "Динамо" с 1980 по 1990 год. Олимпийским чемпионом он стал в 1988 году.

