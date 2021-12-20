Умер экс-наставник "Крыльев Советов" и "Рубина" Виктор Антихович

Фото: kc-camapa.ru

Главный тренер "Крыльев Советов" конца 80-х – начала 90-х Виктор Антихович скончался на 77 году жизни. Об этом сообщается на сайте "Крыльев Советов".

"Виктор Антихович открыл множество талантливых футболистов, был фанатом футбола и прекрасным специалистом. Под его руководством выступало много игроков, ныне работающих в системе "Крыльев", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Виктор Антихович проживал в Санкт-Петербурге, но часто приезжал в Самару.

Он также был главным тренером казанского "Рубина", тольяттинской "Лады", сочинской "Жемчужины" и владивостокского "Луча-Энергии".