Барабанщик группы The Wurzels Джон Морган умер от коронавируса

Фото: twitter.com/AnimalGlasto
Барабанщик английской музыкальной группы The Wurzels Джон Морган скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Sun.
Музыкант скончался на 81-м году жизни.
Отмечается, что Морган заболел COVID-19 после концерта в Манчестере. Группа The Wurzels активна и дает до 150 концертов в год.
Барабанщик умер в окружении своей семьи в больнице, расположенной в английском городе Глостер.
"Мы не можем поверить, что никогда больше не увидим тебя за этими барабанами. Мы думали, что ты несокрушим. Мы будем скучать по тебе. Мы все в шоке", – сказал один из членов группы Томми Бэннер.
Британская группа The Wurzels основана в 1966 году. В 1981 году к коллективу присоединился Джон Морган. Наиболее известные треки группы – The Combine Harvester и I Am A Cider Drinker, попадавшие на первые места британского чарта в 1976 году.
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